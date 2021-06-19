За «Премьером» в Рязани выловили труп мужчины

Днем 19 июня в реке Павловке обнаружили труп мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете. Тело нашли местные жители за торгово-развлекательным центром «Премьер».

Тело со значительными гнилостными изменениями обнаружил прохожий, который и вызвал полицию.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как в Сараях чуть не зарубили мужчину. Летели кровь и мясо (читать подробнее).

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