Глава Росприроднадзора: В сентябре будет большой рейд по рязанским предприятиям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире радио «Эхо Москвы» руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова высказалась об атмосферном воздухе в Рязани.

— Постоянно он [этот вопрос] идет у нас в соцсетях. Давайте, объясню. Как бы это ни печально звучало, нет для Росприроднадзора общего показателя. Это делает Роспотребнадзор в жилой застройке... Мы меряем на конкретном источнике конкретного предприятия. Когда находим, тогда штрафуем.

По словам Радионовой, в Рязани были разовые залповые выбросы, поэтому сейчас усиливается надзор.

— В сентябре будет большой рейд, будем смотреть на предприятиях, — отметила чиновница.

Ранее Росгидромет сообщал, что самое большое превышение предельно-допустимой концентрации – в 7,4 раза – было у сероводорода в поселке Строитель. В 2,9% проб содержание этого вещества не укладывалось в норму. 8,6% проб, отобранных там же, содержали слишком много формальдегида (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!