Обвиняемая в гибели пациентов главврач больницы им. Семашко поздравила коллектив с Днем медика. Фото: больница имени Семашко.

Администрация областной больницы имени Семашко поздравила своих сотрудников с Днем медицинского работника.

— В этом году День медработника в нашем лечебном учреждении прошел в необычном формате. В связи с трагическими событиями начала июня и сложившейся эпидемиологической обстановкой торжественное собрание отменили, — сказала главврач Людмила Сорокина. — Наша профессия – особая, на нас с вами лежит колоссальная ответственность за жизнь каждого, кто к нам обращается. В регионе знают нашу больницу как учреждение со своими традициями, особым чутким отношением к пациентам и профессиональными специалистами. В этом ваша заслуга, спасибо вам! Надеюсь, что так будет и дальше.

Несмотря на уголовное дело и гибель нескольких человек, Людмила Сорокина продолжает работать на благо рязанцев.

18 июня в Октябрьском районном суде Рязани состоялось заседание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения главному врачу больницы имени Семашко Людмиле Сорокиной. Следователь ходатайствовал о «запрете определенных действий», однако, по информации «КП-Рязань», суд оставил Сорокину под подпиской о невыезде.

Какие конкретно запреты планировалось наложить на Сорокину, пока не сообщается. Напомним, после задержания в связи с пожаром в красной зоне ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Председатель СК России Александр Бастрыкин, поставивший дело на контроль центрального аппарата ведомства, поручил рязанским следователям ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения – без заключения под стражу.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Три человека погибли, еще одна женщина с COVID-19 умерла 15 июня. Кроме того, несколько человек серьезно пострадали, в том числе две медсестры.

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