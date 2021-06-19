Рязанка сфотографировала, как оперативники в поезде ищут наркотики.

Днем 19 июня в поезде, который едет через Рязань, прошел жесткий досмотр. Речь идет о поезде №391 сообщением «Челябинск - Москва». По словам рязанки, в плацкартный вагон вошли три оперативника в штатской одежде, но с оружием. Они подняли с верхних полок двоих мужчин и стали их досматривать.

Оперативники были с оружием.

— Добрый день, куда направляетесь?

— На вахту с другом еду.

Действовали полицейские быстро, но тактично.

Далее оперативники тщательно осмотрели джинсы, ремни, пачки сигарет пассажиров, а потом извинились и ушли.

Как отметил «КП-Рязань» один из оперативников, удивляться не нужно, это обычная работа.

Пассажиры ехали на вахту.

— Поверьте, просто так людей досматривать не будут, что-то должно было сработать. Возможно, они уже были судимы по делам, связанными с наркотиками, возможно, как-то попадали на карандаш оперов, поэтому их и проверили. Сотрудники извинились перед пассажирами?

Не найдя ничего запретного, оперативники извинились и ушли.

— Да, извинились.

— Ну и вообще все прекрасно, не стоит эту тему поднимать, считаю.

Отметим, что все произошло в Ульяновской области, между городами Димитровград и Ульяновск.

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