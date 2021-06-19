Рязанка сфотографировала, как оперативники в поезде ищут наркотики.
Днем 19 июня в поезде, который едет через Рязань, прошел жесткий досмотр. Речь идет о поезде №391 сообщением «Челябинск - Москва». По словам рязанки, в плацкартный вагон вошли три оперативника в штатской одежде, но с оружием. Они подняли с верхних полок двоих мужчин и стали их досматривать.
Оперативники были с оружием.
— Добрый день, куда направляетесь?
— На вахту с другом еду.
Действовали полицейские быстро, но тактично.
Далее оперативники тщательно осмотрели джинсы, ремни, пачки сигарет пассажиров, а потом извинились и ушли.
Как отметил «КП-Рязань» один из оперативников, удивляться не нужно, это обычная работа.
Пассажиры ехали на вахту.
— Поверьте, просто так людей досматривать не будут, что-то должно было сработать. Возможно, они уже были судимы по делам, связанными с наркотиками, возможно, как-то попадали на карандаш оперов, поэтому их и проверили. Сотрудники извинились перед пассажирами?
Не найдя ничего запретного, оперативники извинились и ушли.
— Да, извинились.
— Ну и вообще все прекрасно, не стоит эту тему поднимать, считаю.
Отметим, что все произошло в Ульяновской области, между городами Димитровград и Ульяновск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!