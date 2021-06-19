На Грибоедова закрыли движение транспорта – маршрутки и троллейбусы изменили схему

На улице Грибоедова закрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Движение закрыто до 22:00.

По информации властей, причина закрытия - ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях на улице Грибоедова от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59.

В связи с такой ситуацией, пассажирский транспорт будет следовать по измененной схеме:

- автобусы маршрутов №№65, 66, 99 при движении из города следуют по улицам Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, далее по своим маршрутам;

- при движении в город по Касимовскому шоссе от остановки «Мясокомбинат» следуют по улицам Есенина, Окскому проезду, Свободы, далее по своим маршрутам.

Троллейбусы №10 из Московского района следуют до остановки «Библиотека им. Горького» по своему маршруту далее по улицам Ленина, Есенина до конечной остановки «пл. Попова», в прямом и в обратном направлении.

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