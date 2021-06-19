Залетели с битами: в Рязани разгромили офис IT-компании. Фото: Я62.
Пятничным вечером 18 июня неизвестные разгромили офис IT-компании. Об этом сообщает региональное УМВД.
По предварительным данным, инцидент произошел между охраной и двумя неизвестными. В результате всего двое мужчин разгромили имущество фирмы. Полиция, прибывшая на место происшествия, всех задержала.
По данным Я62, все произошло в офисе компании AppCraft, куда ворвались «двое вооруженных битами мужчин».
Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в Путятинском районе обнаружили труп мужчины с окровавленной головой. Следственный комитет пока не может назвать точную причину смерти (читать подробнее).
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