Залетели с битами: в Рязани разгромили офис IT-компании. Фото: Я62.

Пятничным вечером 18 июня неизвестные разгромили офис IT-компании. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, инцидент произошел между охраной и двумя неизвестными. В результате всего двое мужчин разгромили имущество фирмы. Полиция, прибывшая на место происшествия, всех задержала.

По данным Я62, все произошло в офисе компании AppCraft, куда ворвались «двое вооруженных битами мужчин».

Ранее «КП-Рязань» сообщала, что в Путятинском районе обнаружили труп мужчины с окровавленной головой. Следственный комитет пока не может назвать точную причину смерти (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!