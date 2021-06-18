Улицу Грибоедова в Рязани перекроют на 10 часов

19 июня в Рязани перекроют улицу Грибоедова на участке между домами №3 и №9. Там пройдут ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях.

Как сообщает пресс-служба администрации города, перекрытие продлится с 12:00 до 22:00. Из-за этого временно изменится схема движения общественного транспорта:

- маршрутки №№65, 66, 99 из центра будут следовать по Окскому проезду и через Кальное, в центр - по улице Есенина и Окскому проеду.

- троллейбусы №10 будут следовать по улицам Ленина и Есенина до площади Попова.