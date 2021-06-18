Главврача рязанской больницы Семашко оставили под подпиской о невыезде

18 июня в Октябрьском районном суде Рязани состоялось заседание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения главному врачу больницы имени Семашко Людмиле Сорокиной. Следователь ходатайствовал о «запрете определенных действий», однако, по информации «КП-Рязань», суд оставил Сорокину под подпиской о невыезде.

Какие конкретно запреты планировалось наложить на Сорокину, пока не сообщается. Напомним, после задержания в связи с пожаром в красной зоне ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Председатель СК России Александр Бастрыкин, поставивший дело на контроль центрального аппарата ведомства, поручил рязанским следователям ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения – без заключения под стражу.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Три человека погибли, еще одна женщина с COVID-19 умерла 15 июня. Кроме того, несколько человек серьезно пострадали, в том числе две медсестры.