Денис Сидоров направил открытое письмо по ситуации с 6-й школой Рязани

Первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров направил открытое письмо лидерам региональных отделений партий, представленных в составе депутатов 7-го созыва областного парламента по ситуации, сложившейся вокруг общеобразовательной школы №6 города Рязани.

Публикуем текст обращения:

Уважаемые коллеги!

Рязанское областное отделение КПРФ выражает озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг общеобразовательной школы №6 города Рязани. Исковое заявление Рязанской Епархии о возвращении здания школы в собственность РПЦ, поддержанное решением суда первой инстанции, не только ставит под сомнение главенство здравого смысла при расстановке приоритетов в общественном сознании в Рязанской области, но, главное, нарушает право наших детей на общедоступное образование, гарантируемое Конституцией РФ и рядом мировых законодательных актов и соглашений.

Сегодня в Рязани ощущается острая нехватка общеобразовательных школ и участков земли для их же строительства. Особенно в центре города. На этом фоне настойчивое желание Епархии выселить школу с 600-ми учащимися из здания в угоду личным амбициям чиновников от церкви выглядит, как полное пренебрежение интересами жителей Рязани, потребностями общества и полным неуважением к мнению горожан. Отделенная Конституцией от государства церковь в вопросе со школой ведет себя не как общественный институт, защищающий интересы граждан, в первую очередь, детей. Это скорее позиция узаконенного рейдерства, где права и интересы людей попираются в угоду имущественных интересов нескольких человек.

Не будем забывать, что школа во всем мире – это территория для всех без привязки к религиям, а сама Рязань – многоконфессиональный город. Также среди рязанцев много тех, кто не придерживается религиозных взглядов.

Лоббируя свои притязания на ухоженное здание школы в центре Рязани, Епархия рискует спровоцировать в обществе повышение градуса агрессии, который и так достаточно велик. Продавливание Епархией вопроса изъятия здания школы любой ценой, невзирая на мнение горожан, рязанцы расценивают как агрессивную клерикализацию Рязанской области. Это опасная тенденция, потому как у клерикализации, как показывает исторический опыт, есть единственное следствие – антиклерикализация. И она тоже может быть агрессивной. Своим непродуманным навязчивым вторжением в общественную и политическую жизнь церковь теряет даже ту часть своей паствы, которая, хоть и не являясь воцерковленной, исповедует православное христианство.

Заинтересованность в реализации права на образование декларирует в своих программных документах каждая политическая партия или объединение. Сегодня в Рязани создается прецедент, когда свою позицию в этом вопросе надо отстаивать практическими действиями.

Предлагаем всем партиям и политическим объединениям открыто высказать свое мнение по ситуации с общеобразовательной школой №6 города Рязани и объединить усилия по недопущению фактического уничтожения школы, ее коллектива и традиций.

В Рязани есть прецеденты, когда церковь отказалась от своих притязаний на строительство храма на территории общественного парка, признав, что противостояние мнению большинства рязанцев отрицательно скажется на имидже самой РПЦ.

Администрация Рязани в своем желании отстоять интересы школы и детей сегодня нуждается в поддержке общественно-политических сил в данном вопросе. От нас с вами сейчас как никогда нужна совместная активная гражданская позиция, осуждающая и порицающая действия чиновников РПЦ – только объединив усилия, мы можем отстоять право наших детей на доступное образование.