«Единая Россия» за пять лет выполнила предвыборную Программу в сфере образования и здравоохранения

Борьба с коронавирусом потребовала экстренных мер реагирования. В их числе – наделение Кабмина полномочиями по регулированию рынка лекарств и сферы медицинских услуг. «Единая Россия» обеспечила законодательные изменения в максимально сжатые сроки.

«Партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это позволило сгладить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах. Упрощен и ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелобольных. Кроме того, затраты на покупку лекарств по рецепту врача можно вернуть с помощью социального налогового вычета. При поддержке партии принят закон, который устанавливает выплату по больничному не меньше МРОТ, даже если зарплата человека невысока», – отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров.

По инициативе партии также была законодательно обеспечена возможность получить удаленную консультацию врача с использованием сервисов телемедицины. Больничный теперь можно оформить в электронном виде. «Единая Россия» обеспечила принятие изменений в бюджет, за счет которых в разгар пандемии 18 млрд рублей выделили на строительство инфекционных стационаров.

Параллельно совершенствуется система медицинской помощи, в том числе – для пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями.

Партия последовательно работала и над мерами по сокращению контрафактных лекарственных средств. Теперь за распространение через интернет таких препаратов и биологически активных добавок предусмотрен штраф до 5 млн рублей и введено уголовное наказание до 12 лет лишения свободы. При этом упрощен ввоз незарегистрированных зарубежных препаратов для тяжелых больных. Для этого необходимо заключение врачебной комиссии.

В период пандемии быстрых решений потребовала и сфера образования. «Единая Россия» в рамках всероссийской акции «Помоги учиться дома» помогала встать на «анти-ковидные рельсы» и педагогам, и учащимся. Волонтеры и депутаты различных уровней, активисты и сторонники партии передали более 500 тысяч компьютеров и планшетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Также удалось избежать негативного влияния пандемии на строительство новых школ. При участии партпроекта «Новая школа» с 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений на 270 тысяч мест. Предполагается, что к 2024 году будет построено ещё более 1300 – больше, чем на миллион мест. Суммарное финансирование масштабной программы составит 750 млрд рублей, рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова. Одновременно, подчеркнула она, идет привлечение новых кадров в образование.

«По нашей инициативе программа «Сельский учитель» реализуется с 2020 года. По ней выплачивается один миллион рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность. Эти деньги учителей не облагаются налогом на доходы. На эти цели с 2020 по 2022 годы предусмотрено более четырех млрд рублей. 1802 вакансии сельских школ уже закрыты за счет этой программы», – отметила Алёна Аршинова.

Важный фактор доступности среднего образования в малых городах и в сельской местности – транспортная обеспеченность. Решением этого вопроса в течение последних лет партия занимается вместе с региональными властями.

«Мы продолжаем реализацию программы «Школьный автобус». С 2016 года в регионы их поставлено более девяти тысяч. Всего до 2024 года в регионы будут направлено не менее 16 тысяч таких автобусов», – подчеркнула Алёна Аршинова.

Еще одним решением, которое было принято при непосредственном участии «Единой России», стало введение во всех школах бесплатного горячего питания для младшеклассников по поручению президента – его теперь получают 7,3 млн учеников.

«Единая Россия» также добилась финансирования дополнительной поддержки учителей. С 1 сентября 2020 года классные руководители в школах ежемесячно получают доплату в размере пяти тысяч рублей. А с 1 сентября 2021 года такие выплаты станут получать и руководители учебных групп в сфере среднего профессионального образования – более 105 тысяч педагогов.

«В Рязанской области 5843 педагога уже получают ежемесячную доплату. Более 47 тысяч детей в регионе обеспечены бесплатным горячим питанием. С помощью программы «Земский учитель» на село приехали 33 молодых педагога», – рассказала региональный координатор партийного проекта «Новая школа», член фракции «Единой России» в Госдуме Елена Митина.

За последние 5 лет в регионе создано более 3 тысяч дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет возведения пристроек к детским садам и почти 5 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.