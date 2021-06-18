Рязанцы бурно обсуждают предложение ужесточить скоростной режим в центре

На заседании рабочей группы по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры предложили ужесточить скоростной режим в центре Рязани. Чтобы по улице Ленина и Первомайскому проспекту не гоняли, администрация автомобильного сообщества ПУВР вынесла на обсуждение вопрос о снижении разрешенной скорости с 60 до 40 км/ч.

«Говоря про разрешенную скорость 60 км/ч, каждый автомобилист понимает, что с учетом нештрафуемого порога это 80 км/ч. Мы проводили опрос, и большинство считает, что в центре (только в центре) нужно снижать», - пояснил свою позицию руководитель ПУВР (там же идут бурные обсуждения) Георгий Парублев.

Депутат гордумы Елена Волкова высказалась против таких изменений. Без каких-либо расчетов она утверждает, что «снижение разрешенной скорости погрузит нас в еще большие пробки».

«Нужно устанавливать камеры, работать с освещением, вести профилактическую работу. Мера, которую вы предлагаете, не поможет, а только усугубит ситуацию и создаст общественное напряжение», - считает она.