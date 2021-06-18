Развитие соцсферы и поддержка регионов: «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы

«Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня.

«В этом созыве были приняты беспрецедентные решения по инициативе президента по поддержке семей с детьми – увеличены пособия, введены новые, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране», – отметил он.

Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России».

В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с правительством и под руководством президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе – он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку».

Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере – в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат – например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически.

«Цифровизация коснулась и здравоохранения. Благодаря тем решениям, которые сегодня приняты, сегодня человек имеет возможность получить консультацию врача онлайн — в том числе находясь за тысячи километров от специалиста. Он может оформить электронный больничный лист, заказать на дом лекарства через интернет», – отметил первый замруководителя фракции «Единой России».

Переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем, сказал Андрей Исаев.

Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений президента, отметил председатель комитета по бюджету и налогам, парламентарий от Рязанской области Андрей Макаров. В VII созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида.

«Создание народного бюджетирования, когда серьезные средства выделяются на местные инициативы, которые рождаются в обсуждении муниципалитетов с гражданами, того, что необходимо в данный момент, дает совершенно новый импульс для развития бюджетной системы», – подчеркнул депутат Госдумы.

Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий.

«В нынешнем созыве Госдумы заложен серьезный фундамент для дальнейшей работы. Мы смогли аккумулировать средства, создать очень эффективный механизм для работы, который сегодня позволяет стране решать еще более амбициозные задачи по повышению качества жизни людей и конкурентоспособности страны», – заключил Андрей Макаров.

В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.

Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов – включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.