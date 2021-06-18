Очевидцев ДТП с погибшей в центре Рязани просят откликнуться

Фото: УМВД по Рязанской области.

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на улице Ленина в Рязани, в котором погибла 23-летняя девушка. Трагедия случилась в ночь на 15 июня на пересечении с улицами Введенской и Вознесенской.

Напомним, примерно в 00:34 дорогу несущемуся на большой скорости автомобилю Honda Accord перерезал внедорожник Mercedes Benz, который поворачивал налево. Седан после столкновения отбросило в столб и развернуло, одна из пассажирок от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Ранее сама Госавтоинспекция публиковала видео момента ДТП. Тем не менее, следствию необходима дополнительная информация, для чего очевидцев просят обращаться по телефону 8(4912)29-74-99 или на улицу Фирсова, 12к1 (кабинет 13).