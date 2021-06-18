С 21 июня в Рязани отключат горячую воду по 46 адресам

Очередные отключения горячей воды в Рязани произойдут 21 июня. Специалисты РМПТС продолжают профилактические работы на сетях объектах теплоснабжения, отводя себе максимально возможный срок – две недели. Вернуть горячую воду людям обещают 4 июля.

С 21 июня по 4 мюля горячей воды в Рязани не будет по следующим адресам:

- ул. Интернациональная, д. 15в, д. 27 (школа №69), д. 10а, д. 11а корп. 1, д. 11а корп. 2, д. 11а, д. 11б, д. 11в, д. 13а, д. 13б, д. 13в, д. 13г, д. 15а, д. 15б, д. 15в, д. 16а, д. 16б, д. 16в, д. 22а, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3, д. 27 корп. 4, д. 27 корп. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 5г, д. 5е;

- ул. Бирюзова, д. 29а (д/сад №153), д. 31а (д/сад №158), д. 29, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д 31 корп. 1;

- ул. Станкозаводская, д. 31, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2.

С полным графиком отключения ГВС в июне можно ознакомиться по ссылке.

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