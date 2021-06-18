На рязанцев надвигается серьезная жара – метеопредупреждение.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня в Рязанской области местами ожидается жара +30-31 градусов, а 20-23 июня в большинстве районов области ожидается жара +30-34 градусов.
В связи с предстоящей жарой региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение:
- воздержитесь от посещения лесов;
- не разводите костры, отдыхая на водоемах;
- не бросайте непотушенные спички и окурки;
- не позволяйте детям играть с огнем.
Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в ближайшие дни в ряде регионов, в том числе в Рязанской области, ожидаются опасные показатели солнечной активности (читать подробнее).
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