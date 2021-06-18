На рязанцев надвигается серьезная жара – метеопредупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 19 июня в Рязанской области местами ожидается жара +30-31 градусов, а 20-23 июня в большинстве районов области ожидается жара +30-34 градусов.

В связи с предстоящей жарой региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение:

- воздержитесь от посещения лесов;

- не разводите костры, отдыхая на водоемах;

- не бросайте непотушенные спички и окурки;

- не позволяйте детям играть с огнем.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в ближайшие дни в ряде регионов, в том числе в Рязанской области, ожидаются опасные показатели солнечной активности (читать подробнее).

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