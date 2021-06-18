В Рязани «Нива» сбила женщину на пешеходом переходе

На переходе не установлено дополнительное освещение, зато "красуются" бесполезные ржавые заборы. Фото: 62.мвд.рф

17 июня на улице Станкозаводской в Рязани сбили пешехода. 43-летняя женщина, пересекавшая дорогу, как полагается, по переходу, попала под «Ниву».

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, наезд произошел примерно в 13:35 возле дома 22/10. За рулем «Нивы» был 55-летний рязанец.

«В результате ДТП женщина доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка», - сообщает полиция.

На фотографиях с места происшествия обращают на себя внимание ржавые, уродливые ограждения возле перехода, которые не добавляют ни толики безопасности, но стоят бюджетных денег.