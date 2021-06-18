Рязанские молодогвардейцы приняли участие в публичных слушаниях областной Думы

Фото: МГЕР.

Мероприятие состоялось в четверг, 17 июня. Участие в нем приняли депутаты Рязанской областной Думы, представители правительства региона, министерств и ведомств, муниципальных образований и т.д. В состав слушателей также вошли молодогвардейцы регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В ходе заседания участники слушаний смогли задать интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. В частности, они спрашивали о ремонте объектов социальной сферы в районах области, о расходах на повышение надежности и качества теплоснабжения в областном центре, о выполнении обязательств бюджета в части выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией и другие.

По словам активиста РРО ВОО МГЕР Олега Колмыкова, молодые люди зачастую бывают недостаточно осведомлены о том, что делается в их родном городе и области. Они проявляют пассивность при обсуждении различных вопросов и до конца не осознают всю важность получаемой ими информации.

«Бывает, живете вы в самом тихом и уютном микрорайоне города и ведь знаете, что должен он стать еще лучше и уютней, вам обещали, что лет через десять снесут старые «деревяшки» и вот там построят садик, а здесь школу искусств, вы даже детей под это дело запланировали, но в один прекрасный день вы узнаете, что садик и школа отменяются, вместо них выгодней небоскребы строить, да поплотнее – и как раз для того, чтобы узнать об этом заранее и предпринять какие-то меры, именно для того и придуманы публичные слушания», - подытожил Колмыков.