В одной из квартир в центре Рязани обнаружили наркопритон

Сотрудники антинаркотического подразделения полиции задержали 26-летнего рязанца, подозреваемого в организации в квартире притона для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

К оперативникам поступила информация, что в одной из квартир, расположенных в центре Рязани, собираются люди для употребления запрещенных веществ. Проверяя эти сведения, полицейские посетили жилище и во время обыска, обнаружили предметы со следами «синтетики».

Позже выяснилось, что хозяин квадратных метров ранее уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.

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