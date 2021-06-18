В Рязанской области, как и по России, растет заболеваемость COVID-19

В Рязанской области за сутки в официальную статистику внесли еще 57 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Последний раз такое количество положительных тестов на COVID-19 фиксировалось в регионе в конце марта. Притом в целом по стране превышена отметка в 17 тыс. случаев за сутки, чего не было аж с начала февраля. И если общероссийская статистика в последние дни показывает скачкообразный рост, то на местном уровне пока «рисуют» плавный подъем заболеваемости.

Кроме того, за минувшие сутки гибель еще одного человека в Рязанской области признали следствием коронавируса. Однако 567 умерших с начала пандемии, как известно, - это гораздо меньше реального числа смертей, связанных с COVID-19 (подробнее).