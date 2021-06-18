Два рязанских зампреда завели странички в соцсетях – пока все скучно.

После нагоняя губернатора Рязанской области Николая Любимова, в социальных сетях официально зарегистрировались две высокопоставленных чиновницы. Речь идет о заместителях председателя правительства Рязанской области Светлане Горячкиной и Анне Росляковой.

На совещании правительства, которое прошло 15 июня, губернатор Николай Любимов отметил, что его ближайшие помощники не зарегистрированы в соцсетях. По словам главы региона, «нужно быть ближе к людям».

— Заведите аккаунты и отвечайте на вопросы жителей, — указал Любимов.

Что касается наполнения страничек Горячкиной и Росляковой, то они пока довольно скучные. Обе начали диалог с жителями типичными чиновничьими отчетами. Одна рассказала о семинаре в Воронеже на тему «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», другая – о публичных слушаниях по проекту регионального закона «Об исполнении областного бюджета за 2020 год».

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