В Рязани пропала 18-летняя девушка

Фото: vk.com/pso_meschera

С 4 июня бесследно исчезла 18-летняя Дарья Юдина из Рязани. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Девушка 2003 года рождения, по последним имеющимся данным, была одета в синие джинсы, темную майку и белые спортивные кроссовки. Ее приметы: рост 155 см, телосложение плотное, волосы темно-русые (каре), глаза зеленые. Также в ориентировке отмечается, что Дарья картавит, над верхней губой слева у нее родинка.

С какой-либо информацией о пропавшей просят обращаться по телефонам: 8(920)980-21-71, 8(4912)51-21-71 или 112.