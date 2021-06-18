Пока рязанка занималась сексом с клиентами, ребенок мерз на балконе без одежды

Ребенок - ничто, секс и деньги - все!
Фото: Тимур ХАНОВ
В 2020 году пресечен факт неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка жительницей Рязани, которая вела аморальный образ жизни. В квартире, где она жила, принимала клиентов для оказания интимных услуг. При этом ребенка она выставляла на балкон без одежды в холодное время года. Об этом газете "Рязанские ведомости" рассказала старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела полиции по Железнодорожному району Рязани Алена Беловол.
- Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних из неблагополучных семей, в большинстве своем носят латентный характер, и выявить их достаточно сложно, - подчеркнула Беловол. - Маленькие дети не могут сами пожаловаться, а подростки боятся нежелательной огласки.
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