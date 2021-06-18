Губернатор Любимов направил телеграмму в связи со смертью Героя Советского Союза Павла Галкина. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина.

«Уход из жизни стал нашей большой общей утратой. Павел Андреевич - гордость Рязанской области. Человек легендарной судьбы, всю свою жизнь посвятивший служению Отечеству и воспитанию молодежи в духе патриотизма. В памяти земляков Павел Андреевич всегда будет добрым и ответственным человеком с твердой гражданской позицией и горячим сердцем», - говорится в телеграмме.

Павел Галкин – это последний рязанец, который получил звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сердце легендарного летчика-торпедоносца остановилось 15 июня 2021 года. Похоронили Героя на Новом кладбище города Ейска Краснодарского края (фоторепортаж с похорон и трогательное видео).

Павел Галкин родился в далеком 1922 в селе Нищняя Ищередь Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. В составе экипажа потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10000 тонн, мотобот и транспортное судно водоизмещением 1500 тонны. Еще два транспортных корабля общим водоизмещением 16000 тонн экипаж потопил в составе группы самолетов.

19 августа 1944 года штурману Павлу Галкину и летчику Евгению Францеву (1922-1944) за образцовое выполнение боевых заданий присвоены звания Героев Советского Союза (читать подробнее).

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