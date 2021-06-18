Рязанский бензин наградили золотым Знаком качества «Всероссийская Марка»

Бензин класса К5 марки АИ-100, производства Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») был награжденн золотым Знаком качества «Всероссийская Марка».

Такое решение было принято конкурсной комиссией эксперты которой крайне высоко оценили топливо, произведенное на рязанской земле.

- Золотой Знак качества – это результат работы нашего предприятия в вопросах повышения качества и расширения линейки конкурентоспособной продукции. Рады, что наши усилия оценены по достоинству, а результаты труда удовлетворяют запросы современных автолюбителей, - отметил генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов.

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РНПК производит АИ-100-К5 с 2018 года. Топливо подходит современным высокофорсированным двигателям спортивных автомобилей. Бензин соответствует высоким экологическим требованиям поскольку имеет низкое содержание серы. Продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества для бензинов экологического класса К5, нормативной документации и нормам методов квалификационной оценки.

Высокие детонационные свойства рязанского АИ-100-К5 ежегодно апробируют автомобили команды «Лада Спорт Роснефть» в ходе Российской серии кольцевых гонок. По отзывам пилотов, рязанский АИ-100-К5 дает высокую динамику и мгновенную реакцию автомобиля.