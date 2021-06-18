Колеса отвалились у рязанской маршрутки

Удивительная картина предстала перед автомобилистами вечером 17 июня на Октябрьской улице. Фото: сообщество "Дороги Рязани".

На улице Октябрьской у маршрутки отвалились колеса. Такое сообщение появилось вечером 17 июня в сообществе "Дороги Рязани" социальной сети "ВКонтакте". На фото четко видно, что оба левых колеса на автобусе среднего класса скособочило.

Под фотографией сразу появился ряд едких комментариев. В них рязанцы отметили, что на дорогах "то яма, то овраг, то канава. Владимир Елисеев сыронизировал, мол, "шасси рано убрал".

А тем временем депутатам гордумы Рязани к 1 июля представят новую концепцию развития общественного транспорта. Об этом сообщил новоиспеченный начальник профильного управления администрации Рязани Вениамин Синяков.

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