Корпорации развития Рязанской области решили выделить более 4,6 млрд рублей

Корпорации развития Рязанской области решили выделить более 4,5 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти региона решили выделить своему АО «Корпорация развития Рязанской области» 4,6 млрд рублей. Соответствующий проект за будущей подписью губернатора Николая Любимова уже опубликован.

В документе указано, что субсидию корпорации выделят на приобретение (создание) пути необщего пользования, примыкающего к железнодорожной станции Дягилево. Приобрести недвижимость (или создать) планируется до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, АО необходимы деньги на создание инфраструктуры индустриального (промышленного) парка «Рязанский». Срок исполнения тот же.

Общий размер субсидии составит 4 млрд 656 миллионов рублей. Однако, деньги должны поступить не сразу:

- в 2021 году – 800 млн рублей;

- в 2022 году – 800 млн рублей;

- в 2023 году – 1 млрд рублей;

- в 2024 году – 1 млрд 128 млн рублей;

- в 2025 году – 928 млн рублей.

Ранее АО «Корпорация развития Рязанской области» получила 82 млн 799 тысяч рублей на «повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области».

С 11 февраля 2021 года директором Корпорации развития Рязанской области назначен 26-летний депутат-«единоросс» Артем Никитин (читать подробнее).

Отметим, что 100% акций корпорации принадлежит правительству Рязанской области.

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