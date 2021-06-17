Зампред Роман Петряев: Пандемия значительно подстегнула спрос на отдых в лесу

По мнению Петряева, пандемия подстегнула интерес рязанцев к солотчинским лесам. Фото: Павел АВЕРИН

Жанна Никонова представила 17 июня проект создания и развития эколого-туристического кластера "Паустовский". Она ответила на все вопросы участников совещания. При этом руководитель проекта рассказала как о коммерческой составляющей, так и о бюджетной. Символично, что презентация прошла как раз в парк-отеле "Паустовский".

Руководил широкоформатным обсуждением зампред регионального правительства Роман Петряев. Он, в частности заявил:

- Солотча является одной из трех точек входа на особо охраняемую природную территорию "Мещерский" и на текущий момент в ней самый высокий коэффициент нагрузки ввиду близости крупного города, - сказал Петряев и подчеркнул. - Здесь развита система санаториев, мини-отелей и ресторанов. Кроме того, пандемия значительно подстегнула спрос на отдых в лесу. И мы наблюдаем рост числа посетителей этой природной территории. Поэтому она требует пристального внимания и эффективного межведомственного взаимодействия.

Отметим, что в обсуждении проекта приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, ученые из РГУ им. Есенина и краеведы.

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