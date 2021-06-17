Хотел поздороваться: в Рязанской области КамАЗ убил рабочего

В Ермишинском районе под грузовиком КамАЗ погиб 37-летний мужчина. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Все произошло еще в начале июня в деревне Степановка Ермишинского района.

— Мужчина решил отремонтировать ходовую часть большегруза, — рассказывает старший следователь Сасовского МСО СУ СК России по области Иван Филиппов. — Он снял передние колеса и установил автомобиль на деревянные пенечки. И ситуация: он лежит под машиной, ремонтирует, а мимо проходит сосед, который решил с ним поздороваться… Мужчина стал вылезать из-под машины и задел пеньки…

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала подробности смерти женщины, труп которой обнаружили в огороде под Рязанью (читать подробнее).

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