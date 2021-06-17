Рязанцам разъяснят вопросы, связанные с туризмом и оздоровительным отдыхом

ryazan.er.ru

С 21 по 25 июня в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

«Началось лето, и у многих рязанцев возникают вопросы относительно возврата денег за отдых в России и за приобретенные детские путевки, получения льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Также людей интересуют условия отмены и переноса приобретенных путевок за границу. На все эти вопросы можно получить ответы в рамках недели приемов», – рассказала заместитель руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Елена Синица.

На вопросы жителей ответят депутаты Государственной Думы, сенаторы РФ, уполномоченный по правам ребенка, представители региональных министерств культуры и туризма, труда и социального обеспечения населения, Роспотребназора.

График доступен по ссылке. Уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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