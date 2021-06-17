Гидрометцентр предупредил рязанцев об опасном ультрафиолете

В ближайшие дни в ряде регионов, в том числе в Рязанской области, ожидаются опасные показатели солнечной активности. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до 23 июня включительно с 10 до 18 часов лучше находиться в тени.

«Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Индекс солнечной активности шесть и более - это опасный ультрафиолет», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Помимо Рязанской области в зоне опасного ультрафиолета находятся Москва, Смоленская, Калужская, Тамбовская, Курская, Белгородская и Воронежская области.

Вильфанд порекомендовал предохранять от солнечных лучей себя и особенно детей.

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