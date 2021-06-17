Компания «Мармакс» вошла в топ застройщиков с лучшими потребительскими качествами

Гендиректор "Мармакс" Юрий Юров и Кирилл Холопик. Фото: "Мармакс".

Строительная компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «ТОП застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК». Награждение почетным дипломом застройщика произошло в Рязани. Специально для этого наш город посетил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.

- Компания «Мармакс» нас довольно удивила в свое время, когда мы только начили исследовать потребительский рынок всех жилых комплексов. Не будучи крупной федеральной компанией она вошла в десятку лучших застройщиков Россиии по потребительским качествам. Понятно, что это не случайность, а стратегия компании создавать комфортную среду для жителей, - рассказал Кирилл Холопик.

На встрече с генеральным директором «Мармакса» Юрием Юровым он отметил высокое качество возводимых компанией объектов, а также посетил проект-победитель в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области» - ЖК «Достояние на Чапаева» и призера «ТОП застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК» -ЖК «Голландия».

* Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) — уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр застройщиков предоставляет вам самые актуальные новости строительной отрасли и полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.

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