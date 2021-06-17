В Рязани бесследно исчез молодой мужчина в синих джинсах.

В Рязани и области разыскивается бесследно исчезнувший 38-летний Алексей Ефимов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Внимание! Помогите найти человека!» - обращаются волонтеры отряда.

По информации активистов, мужчина еще 12 июня ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В Рязани бесследно исчез 38-летний мужчина в синих джинсах.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: черная кофта, синие джинсы, сине-красные кроссовки.

Особые приметы: носит очки.

Если кому-либо известна информация об Алексее Ефимове, звоните по номеру 112.

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