В Рязани бесследно исчез молодой мужчина в синих джинсах.
В Рязани и области разыскивается бесследно исчезнувший 38-летний Алексей Ефимов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
«Внимание! Помогите найти человека!» - обращаются волонтеры отряда.
По информации активистов, мужчина еще 12 июня ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
В Рязани бесследно исчез 38-летний мужчина в синих джинсах.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: черная кофта, синие джинсы, сине-красные кроссовки.
Особые приметы: носит очки.
Если кому-либо известна информация об Алексее Ефимове, звоните по номеру 112.
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