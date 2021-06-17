В Солотче со временем создадут эколого-туристический кластер (ЭТК) «Паустовский»

Совещание стало своеобразным началом создания ЭКТ. Фото: Павел АВЕРИН

В Солотче в течение нескольких лет создадут эколого-туристический кластер. Рабочее совещание по этому поводу провел 17 июня зампред областного правительства Роман Петряев.

- После 2016 года нам наконец вернут статус особо охраняемой природной территории «Мещерский», будет свое руководство. Территория будет развиваться гораздо оптимальнее, нежели тогда, когда мы входили в ООПТ «Мещера», руководство которой находилось во Владимирской области, - подчеркнул Петряев. – Сейчас мы должны сфокусироваться на региональной части проекта. Напомню главный тезис, который мы заложили при проектировании ЭТК «Паустовский»: «Развивая – сохраняем».

Жанна Никонова представила проект и ответила на все вопросы участников совещания. При этом руководитель проекта рассказала как о коммерческой составляющей, так и о бюджетной. При этом Никонова подчеркнула, что привязка проекта к имени Константина Паустовского – основа.

В дискуссии приняли участие представители минприроды, министерства туризма, экологи, ученые из РГУ им. Есенина. Не остались в стороне и потенциальные инвесторы.

Символично, что совещание прошло именно в этом месте. Фото: Павел АВЕРИН

- Я думаю, этот проект воплотить реально, потому что есть хорошая основа для него, - поделился своими мыслями краевед солотчинского края Александр Чугунов. – Это не выдуманный материал для музея. Это реальное место, реальные хроники и документы и фото известных людей, которые здесь были. И этот материал может быть вполне реализован.

Напомним, что Солотче хотят восстановить для туристов здание станции узкоколейки. С идеей добавить объект на «Тропу Паустовского» выступил рязанский путешественник Михаил Малахов.

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