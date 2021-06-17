Транспортом Рязани управляет военный без опыта работы в пассажирских перевозках

17 июня в Рязанской городской Думе на комитете ЖКХ и развитию городской инфраструктуры представили нового начальника управления транспорта города Рязани Вениамина Синякова. Об этом сообщил депутат Дмитрий Панкин НРВК.

По словам депутата, новый ответственный за всю транспортную инфраструктуру областного центра закончил Рязанское военное автомобильное училище, а после этого «служил в армейских рядах».

«После военной службы, судя по его словам, не было ни одного места работы, связанного с пассажирскими перевозками или работой общественного транспорта. Новый руководитель управления транспорта фактически не знает ни одного маршрута общественного городского транспорта», - написал Панкин.

В конце мая Елена Сорокина с воодушевлением сообщила, что первым кандидатом на должность начальника управления транспорта является Вениамин Валерьевич Синяков. Он показал лучшие результаты в конкурсе на должность. А в начале июня Синякова официально назначили. Однако, широкой общественности его не представили, ни биографии, ни квалификации (читать подробнее).

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