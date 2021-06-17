Андрей Красов отреагировал на смерть последнего рязанца-фронтовика Героя Советского Союза.

Депутат Государственной Думы Андрей Красов отреагировал на уход из жизни Павла Андреевича Галкина - фронтовика, последнего рязанца, кто стал Героем Советского Союза именно в Великой Отечественной войне.

«Ему было 98 лет. Такие люди, как Павел Андреевич, принадлежат к поколению победителей. Они с оружием в руках мужественно сражались за нашу страну, победили сильного врага, на своих плечах вынесли тяготы военного времени», - отметил Андрей Красов, и выразил искренние соболезнования родным и близким Героя…

Павел Андреевич Галкин скончался 15 июня на 99-м году жизни в городе Ейске Краснодарского края (читать подробнее).

ПОДРОБНЕЕ О ПОДВИГЕ ПАВЛА ГАЛКИНА

Последний рязанец-фронтовик Герой Советского Союза Павел Галкин: Я утонул и видел, как мама плакала, склонившись над моим телом

Материалы большого интервью, привезенного нами из Краснодарского края, мы решили разбить на несколько публикаций. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ДЕТСТВО.

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я уводил самолет за черту невозврата, куда другие не летали

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного нами в июле этого года. ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ВОЙНА

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я бы сказал, после войны нашу армию начали громить…

Продолжаем публиковать материалы большого интервью, записанного в июле этого года. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - МАНЕВРЫ

Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Война – узаконенное убийство

Сегодня мы завершаем цикл материалов большого интервью, записанного в июле этого года в краснодарском городе Ейске. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - ФОТОГРАФИЯ