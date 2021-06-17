В Рязани пожаловались на работу маршруток №33 – мэрия отреагировала

Рязанцы в очередной раз пожаловались в социальных сетях на работу маршруток. На этот раз досталось маршруту №33.

«Подскажите, куда жаловаться на работу маршруток? В частности, на №33… После 22:00 не ходят, я работаю до 22 часов, и вынуждена ездить с улицы Новой до Южного на такси», - написала женщина в НРВК.

Многие подписчики поддержали автора, указав, что с общественным транспортом в Рязани беда.

«Да, с городским транспортом катастрофа. Я очень редко общественным транспортом пользуюсь… Вчера пытались доехать с площади Ленина до Рощи, смотрели, где какие маршрутки, автобусы, троллейбусы находятся, так 99-я маршрутка должна была прийти через 40 минут, а трех троллейбусов вообще не было на маршруте. И это в половине девятого вечера!» - написала возмущенная рязанка.

В администрации Рязани отреагировали на сообщение следующей информацией:

«Для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер вы можете позвонить в управление транспорта по телефонам: 29-78-40 или 29-78-07».

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