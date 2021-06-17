Мэрия Рязани рассказала о встрече Валентины Терешковой со школьниками.

Администрация Рязани сообщила, что Валентина Терешкова встретилась с активистами Российского движения школьников. Встречу приурочили к 58-й годовщине со дня первого полета в космос женщины-космонавта.

«Школьники спрашивали Валентину Владимировну о космосе, подготовке к полету, о детстве и семье. Поздравить ее с праздником пришла актриса театра и кино Юлия Пересильд, которая уже этой осенью отправится на МКС для участия в съемках фильма «Вызов», - сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Отмечается, что в онлайн формате к встрече подключились более 300 школьников из 11 регионов страны. Всего в прямом эфире участвовали более 150 тысяч зрителей. Были ли среди них школьники из Рязанской области, не сообщается.

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