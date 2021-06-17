В Ряжском районе колхозник обнаружил труп мужчины

16 июня в лесопосадке у села Большое Самарино Ряжского района обнаружили труп мужчины с гнилостными изменениями. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— Обнаружил труп работник сельскохозяйственной организации, который недалеко обрабатывал поля, — рассказывает следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области Илья Степанов. — По предварительным данным, тело пролежало порядка двух месяцев. Человек был одет по сезону, на вид ему до 40 лет.

Как отметил следователь, в 2021 году по Ряжскому району сообщений о безвестном исчезновении людей не было, поэтому установление личности мужчины продолжается. Кроме того, следователям необходимо будет установить точную причину смерти мужчины и все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Рязань» сообщала о найденном в огороде трупе женщины. Тело нашли в Старожиловском районе (читать подробнее).

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