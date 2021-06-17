Рязанская область замкнула топ-десятку регионов по обеспеченности населения местами в санаториях.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Рязанская область замкнула десятку регионов ЦФО по обеспеченности населения местами в санаториях, сообщает портал санатории-россии.рф.
Как отметили эксперты, россияне все чаще отдыхают в своем или соседнем регионе проживания, а на южных курортах страны этим летом практически не осталось свободных мест.
В ТОП-10 в Центральной России по числу мест в санаториях на 100 тысяч населения вошли:
- Ивановская область (454 места);
- Ярославская область (309);
- Костромская область (307);
- Московская область (280);
- Тульская область (272);
- Тверская область (269);
- Смоленская область (269);
- Калужская область (237);
- Брянская область (206);
- Рязанская область (199).
Для составления рейтинга использовались публичные данные Росстата, отмечается в сообщении.
Отметим, что в Центральный федеральный округ входит 18 регионов России. В ТОП-10 не попали Липецкая, Воронежская, Курская, Орловская, Владимирская, Белгородская, Тамбовская области, а также город Москва.
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