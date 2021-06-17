На шести улицах Рязани из-за аварии в четверг отключат воду

17 июня отключат холодную воду на нескольких улицах Рязани, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В четверг с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Мервинская, д. 30, д. 37, частный сектор – дома №№41, 43а, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59.

В четверг с 09:30 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

- ул. Татарская, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 17;

- ул. Гагарина, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 36, д. 32, д. 18, д. 9, д. 11, д. 16 (д/сад №123);

- ул. Чернобаевская, д. 17, д. 1а;

- ул. 1-я Железнодорожная, д. 54, д. 56, д. 60, д. 60а;

- ул. 1-й проезд Гагарина, д. 12.

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