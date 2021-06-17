Из-за барана разбойное нападение совершил рязанский рецидивист

Дороговато будет: шашлык ценою в 12 лет лишения свободы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Барашек стал причиной разбойного нападения в Рязанской области. В полицию обратился 64-летний пенсионер, охраняющий стадо в загоне, расположенном рядом с селом Борисовское Рыбновского района.

Ближе к полуночи к нему подошел незнакомец и, урожая ножом, потребовал отдать ему барашка - сторож ответил отказом. Тогда незваный гость стал его избивать. Но на помощь пенсионеру подоспел его приятель, вдвоем они прогнали визитера, как впоследствии оказалось - рецидивиста. Им оказался 28-летний житель поселка Комсомольский Рыбновского района, ранее судимый за разбой, грабеж и угрозы убийством. Все это выяснили оперативники, действуя по горячим следам.

По предварительной версии, разбойник накануне нападения специально пришел на поле, где паслись бараны, приметил, что за ними наблюдает лишь один пожилой мужчина. Рецидивист решил, что без труда сможет забрать какого-нибудь барашка, поскольку пенсионер не окажет сопротивления. Вечером он употребил спиртное «для храбрости» и отправился к загону. Но удача была на стороне сторожа: его в этот вечер решил навестить приятель.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ («Разбой»). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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