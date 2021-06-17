На рязанской школе установят мемориальную доску погибшему капитану

Школа №39 расположена возле перекрестка Первомайского проспекта и улицы Дзержинского Фото: Владимир ФРОЛОВ

На здании школы №39, расположенной в центре Рязани у перекрестка Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, должна появиться новая мемориальная доска одному из бывших учеников. Ее установку одобрил комитет Рязанской городской думы по социальным вопросам на заседании 16 июня.

Капитан второго ранга Александр Тарасюк учился в школе №39 с 1997 по 1999 год. Военнослужащий с таким же именем, фамилией и званием числится погибшим при исполнении воинского долга 13 ноября 2020 года. Инициатором установки доски было рязанское отделение общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.