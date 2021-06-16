Ветеринары спасают собаку после нападения рязанца с кухонным ножом

Животное доставили в ветеринарную клинику неравнодушные граждане

16 июня на улице Великанова в Московском районе Рязани рядом с детским садом мужчина напал на собаку, которая была в ошейнике и с поводком. Он ударил животное кухонным ножом в горло. Когда оно завизжало, он бросил нож и убежал.

Собаке поспешили на помощь девушка и еще несколько местных жителей. Одни вызвали полицию, другие отвезли собаку, рухнувшую на траву, в ветеринарную клинику. Оттуда сообщают, что собаке будет сделано переливание крови. Полиция проведет проверку, откуда на улице взялся вооруженный ножом мужчина.