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Происшествия16 июня 2021 20:00

Ветеринары спасают собаку после нападения рязанца с кухонным ножом

Животному будут переливать кровь, у него повреждено горло
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Животное доставили в ветеринарную клинику неравнодушные граждане

Животное доставили в ветеринарную клинику неравнодушные граждане

16 июня на улице Великанова в Московском районе Рязани рядом с детским садом мужчина напал на собаку, которая была в ошейнике и с поводком. Он ударил животное кухонным ножом в горло. Когда оно завизжало, он бросил нож и убежал.

Собаке поспешили на помощь девушка и еще несколько местных жителей. Одни вызвали полицию, другие отвезли собаку, рухнувшую на траву, в ветеринарную клинику. Оттуда сообщают, что собаке будет сделано переливание крови. Полиция проведет проверку, откуда на улице взялся вооруженный ножом мужчина.