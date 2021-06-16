Аварии на водопроводах в Рязани: 17 июня отключат 32 дома

Перекрытие водоснабжения в отдельных микрорайонах Рязани случается довольно часто Фото: Владимир ФРОЛОВ

В Рязани все чаще происходят аварии на водопроводах. Муниципальное предприятие «Водоканал» предупредило горожан, что 17 июня, в четверг, будет отключена подача холодной воды в 32 домах на 6 улицах:

На улице Мервинской, 30, 37, 41, 43а, 45, 47, 49, 53, 55, 57 и 59 – с 9:00 до 17:00.

На улице Татарской, 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, 13, 13 корп. 1, 15, 17, на улице Гагарина, 14, 14 корп. 1, 36, 32, 18, 9, 11, 16 (детсад №123), на улице Чернобаевской, 17, 1а, на улице 1-я Железнодорожная, 54, 56, 60, 60а, на 1-м проезде Гагарина, 12 – с 9:30 до 17:00.