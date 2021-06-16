Продавщица рыбы в центре Рязани обворовала мясную лавку

Продавщица рыбы в центре Рязани обворовала продавщицу мяса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре Рязани из кассы мясного магазина похитили выручку в размере 23 тысяч рублей. Как сообщает региональное УМВД, 45-летний продавщица мясного магазина, закончив рабочий день, закрыла кассу и отправилась домой. Утром дама вернулась, но обнаружила, что из кассового аппарата исчезла вся выручка.

Оперативники изучили наружные, а также скрытые камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. На одной из них запечатлелся момент, как кто-то открывает окно в помещение мясной лавки с внутренней стороны.

Полицейским не составило труда изобличить вора. Ею оказалась продавщица рыбного магазина.

По предварительным данным, после ухода продавщицы мясной лавки, ее «рыбная» соседка забрала из кассы всю выручку до рубля, если сказать в точности - 23 545 рублей. Чтобы отвести от себя подозрения, перед уходом из магазина женщина открыла окно, тем самым сымитировав взлом.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как за попытку кражи флакона шампуня рязанца отправили в колонию строгого режима. Справедливости ради, скажем, что мужчина сам начудачил изрядно (читать подробнее).

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