Александр Бастрыкин посчитал, что главврач Людмила Сорокина не должна находиться под стражей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рязанским следователям ходатайствовать об избрании главврачу Людмиле Сорокиной наиболее мягкой меры пресечения. Речь идет о так называемой мере, как запрет определенных действий. К такому выводу Бастрыкин пришел после изучения материалов дела.

В настоящее время главврачу больницы имени Семашко предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» трем лицам.

Дело ведут «важняки» СУ СК России по Рязанской области, а ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Два человека погибли на месте, один скончался по дороге в машине скорой помощи, еще одна женщина скончалась 15 июня. Предварительная причина возгорания - китайские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

СПРАВКА «КП»

Запрет определенных действий избирается, если нет возможности применения более мягкой меры пресечения. Подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд. Кроме того, он должен соблюдать один или несколько запретов:

- выходить в определенные периоды времени за пределы квартиры, в которой проживает;

- находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

- общаться с определенными лицами;

- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;

- использовать средства связи и интернет;

- управлять автомобилем.

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