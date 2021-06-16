Сорокина обратилась к рязанским работодателям насчет вакцинации

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к руководителям предприятий города. Она попросила мотивировать сотрудников к участию в вакцинации против коронавирусной инфекции.

Сорокина заявила, что заболеваемость ковидом в Рязани не снижается, а единственный способ изменить ситуацию – иммунизация.

«Чтобы избежать введения новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19», - пишет Сорокина.

Градоначальница призвала работодателей «продумать способы поощрения сотрудников», например, дополнительными выходными.