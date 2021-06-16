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Общество16 июня 2021 16:33

Сорокина обратилась к рязанским работодателям насчет вакцинации

Она попросила «продумать способы поощрения сотрудников»
Антон КОНОВАЛОВ
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к руководителям предприятий города. Она попросила мотивировать сотрудников к участию в вакцинации против коронавирусной инфекции.

Сорокина заявила, что заболеваемость ковидом в Рязани не снижается, а единственный способ изменить ситуацию – иммунизация.

«Чтобы избежать введения новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19», - пишет Сорокина.

Градоначальница призвала работодателей «продумать способы поощрения сотрудников», например, дополнительными выходными.