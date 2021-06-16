В Рязанской городской Думе поддержали главврача Людмилу Сорокину

Депутат-врач Лариса Максимова поддержала свою коллегу, которую задержали по делу о пожаре в больнице им. Семашко.

16 июня на заседании по социальным вопросам депутаты Рязанской городской Думы поддержали главного врача больницы имени Семашко Людмилу Сорокину.

«Трагедия может случиться везде, и главный врач несет за все ответственность, — цитирует депутата от «ЕР» Ларису Максимову «МедиаРязань». — Людмила Сорокина - жесткий, но требовательный руководитель. Мы не защищены от несчастий».

Отметим, что Лариса Максимова сама медик, и с 1986 по 2012 год была главным врачом рязанской больницы №6.

Ранее в социальных сетях появилась петиция в поддержку Сорокиной. Анонимы просят следователей обратить внимание не на главного врача больницы им. Семашко, а на бывших и нынешних чиновников (читать подробнее).

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