В Рязани изменится расписание электричек казанского направления

По будням с 21 июня по 15 июля в утренние и дневные часы железнодорожники отремонтируют пути на участках Луховицы - Щурово - Голутвин, Листвянка - Лесок, Алпатьево - Фруктовая и станции Рязань-1. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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