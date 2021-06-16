С 17 июня в Рязани отключат горячую воду по 47 адресам

Очередные отключения горячей воды в Рязани произойдут 17 июня. МУП «РМПТС» продолжает профилактические работы на сетях объектах теплоснабжения, отводя себе максимально возможный срок – две недели.

Таким образом, вернуть горячую воду жителям ниже перечисленных домов раньше 30 июня не планируют. В список на четверг попали 47 адресов на 11 улицах:

- ул. Кальная, д. 11 (Д/сад №26), 15, 17 (Школа №73), 18, 18 корп. 1, 22 корп. 1 (Д/сад №41), 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38, 42;

- ул. Быстрецкая, д. 9, 9 корп. 1, 15, 19 корп. 1, 26 (Д/сад №36), 20, 23, 24 (Бассейн РГУ), 25;

- ул. Макаренко, д. 1(Школа-интернат);

- ул. Есенина, д. 1б;

- Касимовское шоссе, д. 13, 23, 23 корп. 3, 25/1, 25/2, 27;

- ул. Новая, д. 27, 27а, 68/22, 84;

- площадь Попова, д. 6/6;

- ул. Попова, д. 18, 19/43, 22/51;

- ул. Радиозаводская, д. 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 11/27, 35;

- ул. Фирсова, д. 29;

- ул. Электрозаводская, д. 51.

С полным графиком отключения ГВС в июне можно ознакомиться по ссылке.